L'info météo du jour Un temps calme malgré la grisaille

Une accalmie devrait se profiler aujourd'hui malgré quelques légères pluies dues à la grisaille, notamment en bord de mer. Le sud-est du pays devrait rester au sec.

Ce jeudi, les intempéries auront enfin tendance à se calmer. La grisaille restera tout de même bien présente, apportant un peu de pluie de l'Aquitaine au bassin Parisien et quelques ondées éparses des Charentes à la Bretagne jusqu'en Normandie. Du pourtour méditerranéen aux frontières de l'est, le temps s'annonce plus calme et plus sec malgré un ciel souvent nuageux. Davantage de soleil en Corse. Toujours très doux.

La ferme joue à cache cache dans la brume matinale !!!! #FrAgTw #Campagne pic.twitter.com/z6bdmDn1O3 — GAEC AUX PIS DU BY (@GAECAuxPisDuBy) February 4, 2021

