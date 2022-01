L'info météo du jour Un temps calme pour cette fin de semaine

Les conditions anticycloniques se maintiennent, le temps reste calme sur la France.

Ce vendredi, poursuite d'un temps anticyclonique avec près de 1 032 à 1 036 hectopascals sur le pays. Des formations de grisailles ou de brouillards seront encore présentes par endroits en matinée, notamment sur les Hauts-de-France, le Val de Saône, la plaine d'Alsace ou encore la vallée de la Garonne. Le soleil prendra généralement les commandes partout en cours de journée, sauf peut-être quelques résistances brumeuses vers la frontière belge. Gel quasi-généralisé en matinée, puis près des valeurs de saison ou localement légèrement au-dessus en journée.

Samedi, les hautes pressions maintiendront un temps calme sur tout le pays. Quelques brumes, brouillards et nuages bas seront présents le matin, surtout sur la moitié nord jusqu'au Lyonnais. Ils auront tendance à se dissiper en journée, laissant place à de belles éclaircies. Le soleil brillera franchement sur la moitié sud et en montagne. Gelées fréquentes et localement fortes à l'aube, un peu froid en journée.

