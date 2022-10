L'info météo du jour Un temps encore chaud pour cette fin de semaine

La journée de jeudi s'annonce chaude, avec « des valeurs qui défieront les normales d'un mois de juillet » indique MeteoNews. Cette chaleur se maintiendra au moins jusqu'au week-end.

Ce jeudi, nous conserverons ce flux de sud sur l'Hexagone, porteur d'un nouveau coup de chaud sur le pays. On attend en effet des pointes voisines ou supérieures aux 30 degrés en Aquitaine, et jusqu'à 26-28 degrés sur le Centre ou le Poitou-Charentes, ainsi que plus de 20 degrés sur le reste du pays ! Ce temps chaud à très chaud sera accompagné d'un ciel voilé en général, un peu plus variable mais sec dans le sud-ouest, toujours quelques entrées maritimes nuageuses sur le Golfe du Lion, et d'une faible zone d'averses sur l'extrême nord-ouest du pays.

Soja récolté, soja déchaumé, soja relevé ! S'il fait 20° cet hiver, récolte espérée en mars ?? #FrAgTw (la levée est bien meilleure qu'au printemps) pic.twitter.com/THZyhwAjKx — Frédéric Legros (@CroixChamaillot) October 27, 2022

Vendredi, les conditions météo évolueront peu sous l'influence du vaste anticyclone situé entre la Méditerranée et l'Europe Centrale. Le flux de sud maintiendra un temps généralement sec sous un soleil voilé quasiment partout. Quelques nuages bas s'inviteront localement le matin, plus fréquemment toute la journée au sud de la Garonne et sur les régions du nord-ouest. A noter quelques pluies éparses de la Bretagne au Cotentin, plus particulièrement en matinée. Ambiance toujours exceptionnellement chaude pour une fin octobre.

Cet épisode de chaleur assez extrême pour la saison devrait se poursuivre au moins jusqu'au week-end, mais il pourrait faire encore assez chaud à chaud jusqu'au tout début du mois de novembre !

