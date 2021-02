L'info météo du jour Un temps couvert et pluvieux au Sud, lumineux au Nord

Ce vendredi 12 février, le pays sera globalement coupé en deux. Le temps sera couvert et pluvieux au Sud, voire neigeux en montagne (Auvergne-Rhône-Alpes). Au Nord, le temps sera plus sec et lumineux malgré la persistance du froid. Samedi deux perturbations pluvieuses feront leur apparition entre la Côte d'Azur et la Corse et sur la Bretagne. Partout ailleurs, le temps s'annonce calme et sec et froid avec de belles éclaircies.

Ce vendredi, une perturbation traversera une bonne moitié sud du pays, apportant un temps couvert et pluvieux, et de la neige de l'est de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, abondante en montagne. Quelques gouttes et flocons tomberont le matin du Bassin Rennais au Poitou avant le retour d'éclaircies en journée. Un temps sec et lumineux s'imposera généralement au nord de la Loire. Encore bien froid au nord et à l'est, redoux significatif par le sud-ouest.

-10 ce matin ??

Samedi, quelques pluies s'attarderont entre la Côte d'Azur et la Corse. Une nouvelle dégradation pluvieuse gagnera la Bretagne, parfois précédée d'un peu de neige dans l'intérieur. Partout ailleurs, le temps s'annonce calme et sec avec de belles éclaircies, plus particulièrement près du Golfe du Lion et vers la frontière allemande. Le froid fera de la résistance.

