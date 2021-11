L'info météo du jour Un temps de plus en plus humide

• Amélie Bachelet Terre-net Média

Le contexte météo restera globalement froid, hivernal et de plus en plus humide jusqu'à lundi prochain. La neige tombera très bas sur les massifs à partir de vendredi, et localement jusqu'en plaine sous forme de giboulées, en particulier en Lorraine et Alsace.

Ce jeudi, la grisaille prendra les commandes du ciel sur quasiment tout le pays. Des brouillards s'y ajouteront de la Champagne à l'Alsace. Il pleuvra encore au sud de la Garonne jusqu'au bord de la Méditerranée. Nuages, éclaircies et averses alterneront en Corse. C'est vers la Bretagne que le soleil se montrera le plus et dans une moindre mesure, des Pays de la Loire à la Normandie. Il fera plutôt frais dans l'ensemble. Fin des semis d'automne avec un vrai temps d'hiver. Les gelées matinales m'ont permis de pouvoir terminer cette parcelle de #DD le grain de blé sans avoir besoin de sortir la charrue.#CeuxQuiFontLePain pic.twitter.com/6GJ4rGXdW1 — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) November 25, 2021 Vendredi, les conditions météo s'annoncent de plus en plus humides avec un ciel chargé voire gris quasiment en toutes régions. Quelques goutes tomberont près des Pyrénées, et des gouttes ou flocons à basse altitude entre l'Auvergne et les Alpes. Mais les conditions se dégraderont surtout dans l'après-midi et la soirée au nord de la Loire avec l'arrivée d'un front froid. Il apportera des pluies assez conséquentes, de la pluie et neige mêlées voire de la neige seule dans le nord-est la nuit suivante. Les paysages pourront alors être blanchis localement. Il s'agira d'un froid humide modéré. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

