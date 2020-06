L'info météo du jour Un temps encore instable samedi

L'instabilité sera encore d'actualité pour la journée de samedi essentiellement du Massif Central aux Alpes et au Jura. Ailleurs, le ciel sera plus variable, souvent entre nuages et éclaircies avec de rares ondées.

Ce vendredi, le temps deviendra lourd et orageux avec des orages déjà présents le matin sur le centre du pays, gagnant le nord-est dans l'après-midi avec parfois une forte activité orageuse de la Bourgogne à l'Alsace et au Nord-Pas-de-Calais. De nouveaux orages remonteront du sud-ouest en cours de soirée. Seul le sud-est restera sous un franc soleil alors que le temps sera plus tempéré et variable dans le nord-ouest. Encore chaud à très chaud sur la façade est.

Ciel de traine ce matin, les gros nuages de hier soir étaient annonciateurs de l orage qui est passé cette nuit ça a claqué fort et on a eu 20 mm. pic.twitter.com/bL5Iznnpsq — Cédric (@agric15) June 26, 2020

Samedi, le temps restera encore un peu instable essentiellement du Massif Central aux Alpes et au Jura avec des ondées encore orageuses en journée. Ailleurs, le ciel sera plus variable, souvent entre nuages et éclaircies avec de rares ondées, notamment vers la Bretagne ou la Normandie. Ensoleillé sur le littoral méditerranéen. Les températures seront encore estivales en général mais en baisse, notamment sur l'ouest et le nord.

