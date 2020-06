L'info météo du jour Un temps estival et ensoleillé pour mercredi

Le soleil et la chaleur s'imposent pour la journée de mercredi.

Ce mardi, le soleil brillera partout. Quelques petits bancs de cirrus pourront légèrement voiler le bleu du ciel ici ou là. À noter également quelques cumulus se développant sur les massifs et pouvant donner une ondée locale sur les Alpes frontalières. La chaleur sera en nette hausse, les 30 degrés seront atteints et dépassés sur les deux tiers sud du pays.

Golden hour sur la Picardie ??

La journée promet d’être chaude.



Belle journée à tous ??#CeuxQuiFontLeLait #goldenhour #HautsDeFrance pic.twitter.com/g2slDKRXp0 — Gwenaëlle Desrumaux (@GwenDsrmx) June 23, 2020

Mercredi, un temps estival et ensoleillé régnera en maître partout avec tout au plus quelques bancs de cirrus par moments ici ou là. Des cumulus se formeront sur les Alpes frontalières, donnant localement une petite ondée orageuse en fin d'après-midi. Il fera très chaud partout, entre 30 et 35 degrés, un peu moins sur les côtes.

Des orages menaceront dès vendredi jusqu'au week-end, faisant sensiblement baisser les températures samedi et dimanche, retrouvant des niveaux de saison.

