L'info météo du jour Un temps estival mercredi et jeudi

Chaleur et soleil restent d'actualité pour les journées de mercredi et jeudi.

Ce mercredi et jeudi, poursuite d'un temps pleinement estival sur l'ensemble du pays avec un franc soleil du matin au soir. Seuls quelques cirrus seront parfois présents, et des cumulus pourront décorer les principaux massifs. Ils seront un peu plus joufflus sur les Alpes du Sud où une petite ondées locales ne sera pas exclue l'après-midi.

Les températures dépasseront largement les 25 degrés un peu partout voire pourront approcher localement des 30 degrés.

Est-ce que ce petit nuage c est perdu tt seul dans le ciel bleu creusois ou est-ce que les ?? pratiquent aussi la #distanciationsociale et les #gestesbarrieres #creuse #ilovemyjob #fenetreouverte pic.twitter.com/n2QRtGuOge — seb (@sebfr23) May 20, 2020

