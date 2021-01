L'info météo du jour Un temps froid et hivernal pour une dizaine de jours selon MeteoNews

MeteoNews indique « qu'un temps froid et hivernal, temporairement et localement neigeux, semble devoir s'installer au moins encore une dizaine de jours ». Ce sera le cas ce lundi.

Ce lundi, une faible perturbation ondulera cette fois de l'ouest au nord du pays. Elle donnera quelques faibles chutes de neige mouillée et se mêlant de gouttes en cours de journée. Il s'agira de pluie seule sur le littoral. D'autres averses se déclencheront sur le Pays basque mais aussi de la Côte d'Azur à la Corse. Quelques gouttes ou flocons de la Provence à la Haute-Loire. Ailleurs, le ciel sera plus hésitant entre nuages et éclaircies de Midi-Pyrénées à l'Alsace. Le froid persistera largement.

"Trop beau" comme disaient les enfants en partant a l'école... oui juste pas habitué...??#bzh#MagnifiqueBretagne pic.twitter.com/s5qee6grUE — Anthony Kerhervé2 (@breizhfarmer) January 4, 2021

