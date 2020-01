L'info météo du jour Un temps froid s'installe sur la France

Un froid sec va persister ces prochains jours, notamment sur la moitié nord et est du pays où des gelées modérées seront d'actualité (entre - 3 et - 6 degrés en moyenne). Une ondulation très pluvieuse sur le Roussillon est à surveiller entre lundi soir et jeudi soir, avec de gros cumuls de pluie en perspective.

Ce lundi, un temps très frais et sec dominera sur tout le pays. Des bancs de grisailles se formeront essentiellement au nord de la Seine, et quelques nuages alterneront avec des éclaircies en Alsace ou encore en Auvergne. Des voiles plus ou moins épais circuleront également des Pyrénées à Paca, avec quelques pluies de plus en plus soutenues d'ici le soir sur le Roussillon, voire de la neige dès 500-700 mètres à peine. Partout ailleurs, c'est le soleil qui dominera largement, sous une bise de nord-est modérée et très froide. Les gelées matinales seront faibles mais fréquentes.

Mardi, un temps sec et souvent très ensoleillé résistera sur la moitié nord en dehors de quelques nuages de la Bretagne à la mer du Nord. Des brouillards pourront concerner le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Les passages nuageux seront nombreux en revanche sur la moitié sud, donnant quelques précipitations sous forme de neige jusqu'à très basse altitude voire jusque dans les vallées sur le Massif Central. Il pleuvra très abondamment sur les Pyrénées-Orientales et il neigera très fortement dès 1 300 mètres environ sous un fort vent d'est. Le temps sera globalement assez froid, mais sans excès.

