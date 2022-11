L'info météo du jour Un temps globalement calme et sec samedi

Après un vendredi où le temps sera plutôt changeant, la journée de samedi s'annonce calme et sèche. Les températures vont diminuer.

Ce vendredi, le ciel sera souvent changeant, hésitant entre nuages et éclaircies parfois généreuses. Quelques ondées se développeront ici ou là, notamment de la Lorraine au Berry, sur le Cotentin ou encore du sud de la Bretagne aux Charentes. Un front quittera l'est de la France le matin, laissant un peu d'humidité sur le nord des Alpes. Une nouvelle perturbation apportera un temps gris et pluvieux sur les régions du sud-ouest. Le soleil se montrera surtout sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur jusqu'en Corse. La douceur fera de la résistance.

Je suis encore plus a l’ouest (30km de l’ocean) et j’ai deja passé mes labours d’hiver a la rotative depuis mi-octobre. ?? pic.twitter.com/4FpjNwPdUq — Emmanuel ???????? (@EmmanuelSagot) November 24, 2022

Samedi, les conditions météo s'annoncent globalement calmes et sèches sur la France malgré un ciel le plus souvent bien gris et des brouillards matinaux parfois tenaces, surtout dans le nord-est. Il pleuvra sur le Finistère sous un fort vent de sud. Le soleil se montrera largement en revanche de Midi-Pyrénées au quart sud-est parmi quelques cirrus et cumulus. Le thermomètre sera en baisse, se rapprochant des chiffres de saison.

