L'info météo du jour Un temps globalement nuageux ce mercredi

Nuages au menu de ce mercredi pour l'ensemble de l'Hexagone, excepté dans le Sud-Est où le soleil devrait résister. Côté mercure, les températures devraient rester fraîches sur la moitié nord, à peine estivales au sud.

Ce mercredi, le temps restera perturbé et humide du Massif Central à l'Alsace et aux Alpes avec des pluies et averses parfois instables. Ailleurs, le temps sera plus sec mais souvent très nuageux également des Hauts-de-France à la Gironde en passant par la Normandie et le Centre, alors que le soleil résistera dans le sud-est. Les températures seront fraîches sur la moitié nord, à peine estivales au sud.

