L'info météo du jour Un temps globalement nuageux et quelques perturbations

Des pluies éparses sur le territoire annonciatrices de perturbations à venir. La douceur reste néanmoins de mise !

Ce mercredi, le flux se redressera davantage au sud, rejetant le courant perturbé vers les îles Britanniques.

Quelques pluies déborderont tout de même vers le Cotentin et la Bretagne. On retrouvera aussi quelques gouttes éparses des Pays de la Loire à la Garonne.

Ce même vent de sud à sud-est apportera au contraire de l'humidité entre la Méditerranée et les Cévennes avec nuages et pluies. Le temps sera plus sec ailleurs, souvent nuageux mais assez lumineux l'après-midi.

Le vent soufflera assez fort, surtout près des côtes.

La douceur grimpera de quelques crans.

Et c’est parti pour une journée sous le signe du bois ??



Entretien des haies et talus pour être prêt au semis des maïs ?? pic.twitter.com/tJOQfNh5nr — ?? La Croix Triquet ?? (@LaTriquet) January 20, 2021

Jeudi, les conditions s'annoncent très agitées au passage de deux perturbations successives, l'une s'évacuant par le nord-est le matin, l'autre arrivant très vite par l'ouest et gagnant les deux-tiers nord en journée.

Des pluies fréquentes et conséquentes se produiront à leur passage. Après un premier coup de vent la nuit précédente, un second se produira sous le deuxième front du centre-ouest aux frontières du nord-est.

Les régions méridionales resteront un peu en marge de ces intempéries malgré quelques pluies au sud de la Garonne, mais aussi de la Côte d'Azur à la Corse.

