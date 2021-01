L'info météo du jour Un temps globalement sec et lumineux

Pauline Debris Terre-net Média

Ce lundi, le temps sera globalement sec et lumineux, excepté du nord-est à Rhône-Alpes et des Pyrénées au Cantal. La neige tombera sur les hauteurs et nous retrouverons de la pluie en plaine.

Ce lundi, une petite instabilité résistera des régions du nord-est à la région Rhône-Alpes sous forme de giboulées de pluie, grésil et neige. Neige seule dès 300 m sur ces régions. Des Pyrénées au Cantal, nuages et pluies s'imposeront, surtout le matin, tournant en neige dès 500 à 600 m. À noter un peu de pluie aussi sur le sud de la Corse. Partout ailleurs, un temps sec et lumineux s'imposera avec de larges éclaircies. Le froid sera modéré mais persistant. pic.twitter.com/G2wUziq1dy — Olivier Sourdin (@OSourdin) January 25, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également