L'info météo du jour Un temps gris et humide mardi

Après une journée de lundi calme au niveau météorologique, celle de mardi s'annonce grise et humide sur l'ensemble du pays.

La situation météo restera calme ce lundi. Brumes et brouillards seront assez nombreux le matin sur le quart nord-est jusqu'au Lyonnais, se dissipant pour laisser place au soleil. Le soleil sera déjà présent vers le sud et l'ouest, sauf en Bretagne où le ciel se couvrira, tournant même à la pluie l'après-midi. Les températures sont en baisse à l'aube avec des gelées faibles mais assez nombreuses. Le thermomètre sera plus ou moins de saison l'après-midi.

Mardi, une petite intrusion humide donnera un temps gris et humide sur l'ensemble du pays avec quelques bruines ou faibles pluies entre les Ardennes, le bassin parisien jusqu'au Limousin et les régions de l'est ainsi qu'en Aquitaine. Le temps sera plus sec et lumineux vers la Méditerranée. Les températures seront en hausse, surtout vers l'Ouest. Douceur et nuages seront au programme des prochains jours.

