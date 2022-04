L'info météo du jour Un temps gris et humide mardi sur la moitié nord

La France sera coupée en deux mardi : pluie et grisailles sur la moitié nord, soleil sur le sud. Les températures remontent.

Ce lundi, le beau temps reviendra sur une large moitié sud du pays, tandis qu'une faible perturbation envahira le nord de la Loire, avec quelques pluies éparses et du vent de la Bretagne aux Hauts-de-France, Bassin parisien et jusqu'en Lorraine ou Alsace avant le soir. Les gelées seront quasi-généralisées à l'aube et marquées pour la saison. Il fera encore frais pour la saison l'après-midi malgré une hausse.

Mardi, un temps gris et humide s'imposera sur une large moitié nord avec quelques pluies éparses ou un peu de crachin, surtout vers les frontières du nord-est. Le tiers sud profitera en revanche d'une belle journée ensoleillée. Les températures seront contestées à l'aube avec des gelées encore présentes du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Provence intérieure. Douceur sous l'humidité au nord de la Loire. Les températures seront globalement de saison l'après-midi.

