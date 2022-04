L'info météo du jour Un temps gris et humide sur la France mercredi

L'humidité et la grisaille s'imposeront sur quasiment toute la France mercredi. Les températures seront globalement de saison.

Ce mardi, un temps gris et humide s'imposera sur une large moitié nord avec quelques pluies éparses ou un peu de crachin, surtout vers les frontières du nord-est. Le tiers sud profitera en revanche d'une belle journée ensoleillée. Les températures seront contrastées à l'aube avec des gelées encore présentes du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'en Provence intérieure. Douceur sous l'humidité au nord de la Loire. Les températures seront globalement de saison l'après-midi.

La douceur est de retour, une petite pluie aussi et le troupeau est bien au chaud, c'est partie pour la traite ????#NoFarmNoFood #TCBR #Agri pic.twitter.com/eEI8IqGnIe — Cornil D ???????? (@farmers3b) April 5, 2022

Mercredi, un temps gris et humide concernera quasiment tout le pays. Les éclaircies resteront rares et de courte durée, plutôt présentes sur l'ouest. Petites pluies éparses et crachins seront souvent de la partie. Le temps s'annonce plus sec et lumineux du sud des Alpes à la Méditerranée malgré des passages nuageux assez nombreux. La Corse fera exception sous les nuages et la pluie. Le vent sera assez fort au nord de la Loire. Il fera assez doux le matin, de saison en journée.

