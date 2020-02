L'info météo du jour Un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche à la Garonne

Une relative accalmie est prévue ce vendredi avant la reprise d'intempéries marquées dès ce week-end, se poursuivant toute la semaine prochaine.

Ce vendredi, une accalmie de courte durée se mettra en place des Pyrénées aux régions méditerranéennes jusqu'aux frontières de l'est sous des éclaircies parfois généreuses, surtout dans le sud-est. Une nouvelle perturbation envahira le reste du pays, apportant un temps gris et pluvieux des côtes de la Manche à la Garonne jusqu'en Champagne-Ardenne. Le vent sera une fois de plus soutenu, surtout sur les côtes bretonnes et normandes. Les températures seront à peu près de saison.

Même quand il pleut, l #agriculteur travaille. Le #ble a faim et nous voyons les réserves du sol. Nous sommes au stade du 15 mars avec le cumul de température de cette hiver ?? pic.twitter.com/8b41ZpOE3W — Choiselat Frédéric (@ChoiselatF) February 27, 2020

Samedi, les conditions météo vont à nouveau se dégrader franchement. Une perturbation active traversera l'ensemble de la France avec son lot de pluie parfois assez soutenue. Un ciel de traîne suivra, donnant des averses fréquentes, localement accompagnées de grésil, grêle et tonnerre, surtout de la Normandie à la mer du Nord. Un fort coup de vent balayera alors les deux-tiers nord du pays avec des rafales jusqu'à 90/100 km/h, y compris dans les terres. Le temps restera plus sec sur les Pyrénées-Orientales, la Côte d'Azur et surtout en Corse où le soleil brillera. Il fera relativement doux.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net