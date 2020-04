L'info météo du jour Un temps humide et instable mercredi du sud-ouest au Cantal

Si le temps reste sec sur la moitié nord du pays mardi et mercredi, ce n'est pas le cas sur la moitié sud. Mardi, des pluies parfois copieuses sont prévues notamment du sud de la Garonne au Languedoc-Roussillon. Mercredi, un temps souvent humide et instable s'imposera en particulier du sud-ouest au Cantal ainsi qu'en Corse.

Ce mardi, la moitié sud conservera un ciel très chargé et des pluies parfois copieuses, notamment du sud de la Garonne au Languedoc-Roussillon. Des orages pourront éclater sur le Massif Central. Le temps sera plus sec sur la moitié nord, assez nuageux du Poitou-Charentes aux Pays de la Loire jusqu'au sud de la Bretagne, plus ensoleillé ailleurs malgré un voile de cirrus. La douceur s'imposera au nord, la fraîcheur sur les régions méridionales.

Tour de parcelle. Semé au début du confinement, le 15 mars. Les 16 mm vont pouvoir aider a mes 10ha d herbe (RGH+TV) de pouvoir enfin levés. ????????????#ceuxquifontlescultures #fragtw pic.twitter.com/p65peHqRRq — Olivier Sourdin (@OSourdin) April 21, 2020

Mercredi, un temps ensoleillé concernera la moitié nord, tout au plus un peu voilé de la Bretagne au Berry jusqu'au Jura. Plus au sud en revanche, un temps souvent humide et instable s'imposera, en particulier du sud-ouest au Cantal ainsi qu'en Corse où ces pluies prendront un caractère assez continu. Il s'agira plutôt de quelques averses orageuses de l'Auvergne à la moyenne vallée du Rhône, alors qu'un temps plus sec et lumineux concernera les Alpes, le Lyonnais ou encore la région Paca. Il fera assez chaud et lourd du Dauphiné à la moitié nord, mais assez frais au sud de a Garonne.

