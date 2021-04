L'info météo du jour Un temps instable en Alsace, sec et lumineux ailleurs

Pauline Debris Terre-net Média

Encore un peu d'instabilité ce matin surtout en Alsace accompagnée de faible giboulées. Ailleurs, le temps sera sec et lumineux, il fera froid, surtout ce matin. Le mistral et tramontane souffleront encore fortement. Demain, des giboulées possibles sur l'Est et il pleuvra sur la Côte d'Azur. Ailleurs, le temps sera plus sec et lumineux, voire ensoleillé.

Ce mardi, l'instabilité reculera sensiblement. On retrouvera un peu d'instabilité essentiellement le matin en Alsace avec quelques faibles giboulées de pluie, grésil et neige jusqu'en plaine, pouvant rendre les chaussées glissantes. Ailleurs, le temps s'annonce sec et lumineux à ensoleillé le matin. Des cumulus se développeront ensuite en journée, surtout sur la moitié est, laissant encore une bonne luminosité. Encore froid à l'aube avec des gelées fréquentes, frisquet toujours l'après-midi, sous le vent de nord-est. À noter mistral et tramontane forts dans leurs domaines. Elles sont touchées par la grâce ???????????????????? pic.twitter.com/hvP6r3ydu6 — Etienne Agri (@agrikol) April 13, 2021 Mercredi, quelques faibles giboulées pourront encore se produire localement le long de la frontière allemande, pouvant se mêler d'un peu de grésil voire de neige fondue. Des averses arroseront d'autre part la Côte d'Azur. Temps plus sec et lumineux voire ensoleillé sur le reste du pays. Les cumulus prendront tout de même de l'ampleur en journée des frontières du nord jusqu'au Berry. Le fond de l'air restera frais pour la saison. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews.

