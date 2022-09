L'info météo du jour Un temps instable et humide sur les trois-quarts de la France

Les conditions météo vont demeurer instables sur une grande partie de la France avec des averses à caractères orageux. Le thermomètre descend pour atteindre des valeurs de saison.

Ce jeudi, la situation changera assez peu sur la France, avec encore l'influence de cette dépression située en Grande-Bretagne qui canalisera un flux d'ouest à sud-ouest sensible et chargé d'humidité et d'instabilité. Les averses s'annoncent toutefois en baisse sur la moitié sud et sans leur caractère orageux, entre belles éclaircies et quelques passages nuageux par moments.

Sur la moitié nord en revanche, le ciel sera souvent plus menaçant et quelques averses se déclencheront, parfois dès le matin, et apportant là encore quelques épisodes orageux probables d'ici la fin de journée, localement virulents : vigilance (pluie forte, grêle ou/et rafales de vent). Les températures poursuivront leur lente baisse et nous serons proches des valeurs de saison.

Vendredi restera instable sur les trois-quarts du pays et plus particulièrement des frontières du nord-est à la Normandie jusqu'au Centre-Val de Loire et au Limousin où le ciel nuageux occasionnera des averses encore fréquentes. Elles prendront parfois un caractère orageux du nord de la Seine à la Bourgogne jusqu'aux frontières allemande, luxembourgeoise et belge.

Vers l'océan et les régions méridionales, les ondées seront beaucoup plus rares et faibles. Le temps s'annonce même sec et ensoleillé près de la Méditerranée. À noter : pas mal de vent au nord de la Loire. Le thermomètre sera plus ou moins de saison l'après-midi après un début de journée doux.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

