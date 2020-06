L'info météo du jour Un temps instable mardi sur une grande majorité de la France

Le temps sera instable ce lundi et mardi sur une majorité du pays. Les températures demeurent basses pour la saison.

Ce lundi, après une matinée plutôt calme et assez sèche, l'instabilité reprendra du poil de la bête dans l'après-midi et des averses orageuses se développeront un peu partout, en particulier de l'Aquitaine au Centre et au Massif-Central, ou encore des Alpes au Jura, voire au nord de la Seine. Le soleil résistera davantage du Golfe du Lion au sud de la Corse. Une relative fraîcheur persistera.

Mardi, le temps restera relativement instable sur une grande partie du pays. Des nuages alterneront avec des éclaircies, et des averses menaceront tôt ou tard en cours de journée, notamment du quart Sud-Ouest à la Lorraine et aux Alpes, avec parfois de l'orage. Le temps sera relativement plus sec sur l'ouest du pays, même si des ondées éparses seront possibles par endroits. Les températures restent trop basses pour la saison, souvent en deçà des 20 degrés.

