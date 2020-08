L'info météo du jour Un temps instable pour la fin de semaine

La fin de semaine s'annonce instable sur la France. Orages et averses seront au programme sur de nombreuses régions.

Ce jeudi s'annonce calme et bien ensoleillé sur la plupart des régions. Quelques résidus nuageux pouvant même donner quelques ondées concerneront les régions allant de la Bretagne à la frontière belge, notamment le matin. À noter par ailleurs quelques entrées maritimes sur le Languedoc, apportant nuages et gouttes sous un vent marin modéré. Une brutale hausse des températures concernera les trois-quarts sud et est du pays avec parfois plus de 35 degrés !

Levé du soleil sur des pâtures qui peine à reverdir, le manque d'eau est toujours présent.#Sarthe#CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/aIdvghH8O9 — Julien Lep (@julienlep72) August 20, 2020

Pour la fin de semaine, le temps s'annonce instable sur l'ensemble de la France. Samedi, des orages devraient éclater dans la région Rhône Alpes et jusqu'en Alsace. À l'arrière, des averses se généraliseront. Dimanche, des averses vont se produire à l'est mais aussi sur le sud-ouest et au nord de la Loire.

