L'info météo du jour Un temps instable pour les prochains jours

Les orages seront au programme de ces prochains jours.

Ce jeudi, la goutte froide portugaise aura tendance à être reprise progressivement par les dépressions britanniques et atlantiques. Le flux de sud-ouest se maintiendra et de nouveaux orages sont à prévoir sur de nombreuses régions. Ils seront plutôt épars en matinée dans un ciel souvent chaotique avec quelques cellules possibles vers la Normandie ou la basse vallée du Rhône.

Rapidement à la mi-journée, les orages se renforceront et se multiplieront du Massif Central au Jura en prenant un caractère localement assez virulent. Ils gagneront la Bourgogne, la Franche-Comté puis l'Alsace et la Lorraine en soirée avec là aussi des phénomènes assez forts.

Ailleurs, les ondées seront moins fréquentes et moins virulentes, notamment du Poitou aux Hauts-de-France. Les températures baisseront surtout à l'ouest tandis qu'une chaleur lourde se maintiendra essentiellement dans le sud-est.

????‍?? #DDleGraindeBle après 80mm

C'est ma seul parcelle à 15km de la ferme qui c'est trouvé dans ce fameux noyaux dure#orage #agriculture #Moisson2022 #dégât

Il allait être récolter aujourd'hui ou demain mais la météo en a décidé autrement pic.twitter.com/EoD4YPa1vK — Buard Vincent??????‍?? (@bubu1664) June 23, 2022

Vendredi, la situation générale évoluera peu. La dépression britannique maintiendra un flux de sud-ouest bien instable sur la France. La matinée s'annonce déjà assez nuageuse dans l'ensemble en toutes régions avec quelques averses, voire des orages déjà de la Provence aux frontières du nord-est.

En journée, l'instabilité atteindra son paroxysme, occasionnant des orages sur la plupart des régions et en particulier sur la moitié est du pays. L'instabilité sera plus modérée vers l'océan et un temps à peu près sec concernera le pourtour méditerranéen. Il fera moins chaud, mais l'ambiance restera lourde.

