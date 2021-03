L'info météo du jour Un temps mitigé ce lundi

Pauline Debris Terre-net Média

Le soleil brillera sur une frange centrale du pays de l'Alsace aux Pays de la Loire, ailleurs la grisaille fera son apparition parfois accompagnée de pluies. Demain, le ciel se couvrira du Bassin Parisien à la frontière belge jusqu'en Lorraine, et ailleurs le temps sera plutôt calme et ensoleillé. En journée nuages et averses gagneront la Corse puis la Côte d'Azur. Des gelées nocturnes et matinales seront présentes au cours de ces deux jours, notamment sur le nord du pays.

Ce lundi, le ciel restera très nuageux dans le Sud-Ouest avec des pluies et averses de l'Aquitaine jusqu'au Roussillon, localement encore avec un coup de tonnerre. Quelques averses se déclencheront également du Massif-Central aux Alpes sous un ciel plus variable et quelques éclaircies également. Le soleil brillera en revanche sur une frange centrale du pays de l'Alsace aux Pays de la Loire, tandis que des grisailles grignoteront progressivement le ciel bleu des Hauts-de-France à la Bretagne. Encore de fréquentes gelées sur la moitié Nord et des températures très fraîches en journée. Davantage de saison sur la moitié Sud. Le colza pousse gentiment... On prépare les emplacements pour la miellée ?? pic.twitter.com/ZWxnKoTVea — Thomas de Rosanbo (@TRosanbo) March 8, 2021 Mardi, le ciel se couvrira en marge d'un front atténué du Bassin Parisien à la frontière belge jusqu'en Lorraine, pouvant donner trois gouttes en journée vers les frontières. Le temps restera plutôt calme et ensoleillé ailleurs en dehors de quelques bancs de nuages bas, notamment sur le piémont pyrénéen. Nuages et averses gagneront la Corse puis la Côte d'Azur en journée. Le fond de l'air restera assez frais avec encore pas mal de gelées nocturnes. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews.

