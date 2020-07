L'info météo du jour Un temps nuageux pour jeudi et vendredi

Pour les journées de jeudi et vendredi, le temps sera assez mitigé sur la France avec beaucoup de nuages et quelques averses notamment près des Alpes.

Ce mercredi, une vague orageuse traversera les régions depuis le sud-ouest la nuit précédente vers le Massif Central en matinée puis les régions de l'est dans l'après-midi et la soirée, orages localement forts avec risque de grêle et de violentes rafales de vent. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart sous le soleil. Sur un grand quart nord-ouest jusqu'en Champagne-Ardenne et jusqu'aux Charentes, le ciel sera bien chargé, donnant quelques ondées. Chaud et lourd au sud et à l'est, plus frais vers le nord-ouest.

Surprise ce matin ??petite pluie #hautsdefrance je partage la bonne humeur de mon visiteur matinal à défaut de ?? pic.twitter.com/5sIgNaxWpw — Anne Tissot (@annetissot3) July 1, 2020

Jeudi et vendredi, le temps sera assez mitigé dans un flux d'Ouest-Sud-Ouest assez fluctuant et peu dynamique. Les nuages seront encore assez présents sur l'ensemble du pays à l'exception des régions méditerranéennes ensoleillées. Ils pourront donner encore quelques averses instables près des Alpes et de rares gouttes ailleurs dans une ambiance tempérée ou modérément chaude.

