L'info météo du jour Un temps orageux pour ce début de semaine

Des averses orageuses vont rythmer les journées de lundi et mardi. Les températures resteront élevées pour la saison.

Ce lundi, une perturbation sera encore présente sur la pointe bretonne avec des nuages et des passages pluvieux. Le flux de sud amènera également des entrées maritimes autour du golfe du Lion avec un temps gris et quelques ondées vers l'Hérault ou les Cévennes. Ailleurs, le soleil dominera jusque dans l'après-midi où l'ambiance deviendra plus lourde et instable. Des orages et des averses, parfois forts, éclateront alors du toulousain à la Champagne, des Hauts-de-France à l'Auvergne puis se décaleront vers l'Est en fin de journée ou soirée. Encore une forte chaleur avec près de 30 à 33°C avant les orages.

Mardi, le flux restera orienté au secteur sud-ouest sur la France, engendrant son cortège d'averses parfois orageuses parfois dès le matin sur la Bretagne et le pourtour du Golfe du Lion, puis se dirigeant vers le Centre puis l'Est du pays en cours de journée.

Ces orages seront parfois forts et accompagnés de phénomènes tels que grêle ou rafales de vent ici et là : prudence. Vent assez fort aussi sur la Bretagne. Les températures resteront très estivales avec encore près de 30 degrés du Sud-Ouest au Nord-Est.

