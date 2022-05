L'info météo du jour Un temps plus calme et ensoleillé pour samedi

Après une journée de vendredi encore marquée par les orages, celle de samedi sera plus sèche et ensoleillée.

Ce vendredi, le flux de Sud-Ouest restera très instable sur le nord-ouest du pays. Avec l'arrivée d'une nouvelle anomalie d'altitude, une vague orageuse se mettra en place dès le matin par la Vendée et la Loire Atlantique. Les orages circuleront rapidement en direction de la Beauce, puis de la Normandie, du bassin parisien et des Hauts-de-France avant midi avant de s'évacuer vers les Ardennes dans l'après-midi. Ces orages seront parfois violents près des frontières belges avec de fortes rafales de vent. Ailleurs, un soleil de plomb restera de mise, avec une chaleur accablante, proche des records du Sud-Ouest à l'Alsace. Quelques orages pourront concerner le Grand-Est en soirée : vigilance.

La violence !!!! ??????

Maintenant faut aller voir les dégâts ?? pic.twitter.com/r71Cn2MfhF — Etienne Agri (@agrikol) May 20, 2022

Samedi, un temps beaucoup plus calme sera présent sur la France, avec de larges périodes ensoleillées et un temps plus sec dans l'ensemble, sans orage contrairement aux derniers jours. Quelques averses éparses résiduelles subsisteront seulement des Pyrénées au Massif-Central, aux Alpes et au Jura. Ailleurs, mis à part quelques grisailles localement le matin, puis des voiles d'altitude ou quelques cumulus ici et là, c'est bien le beau temps qui dominera les débats. S'il fera un peu moins chaud au nord de la Loire (20 à 26 degrés), en revanche la forte chaleur persistera plus au Sud avec près de 30 à 34 degrés attendus, tout près des records de saison.

