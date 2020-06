L'info météo du jour Un temps plus calme et lumineux samedi

Après une journée de vendredi encore nuageuse dans l'ensemble, celle de samedi sera plus calme et lumineuse. Les températures vont repartir à la hausse.

Ce vendredi, l'instabilité reculera. Le ciel restera tout de même nuageux dans l'ensemble et des averses pourront se produire sur la moitié nord, plus particulièrement de la Picardie aux frontières du nord-est. Le soleil brillera en revanche sur les régions méditerranéennes. Les températures seront stables et encore justes pour la saison, en hausse toutefois dans le sud-est avec le retour d'une chaleur modérée.

Bilan du jour : 0 mm de plus ... et le ?? est déjà de retour. #sécheresse et prévision catastrophique pour la semaine prochaine. pic.twitter.com/InJnUcAqYF — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) June 18, 2020

Samedi, le temps sera plus calme et lumineux dans l'ensemble, voire peu nuageux sur la moitié sud avec même du plein soleil du Pays Basque à la Méditerranée. Le ciel restera plus mitigé avec quelques averses sur les régions du nord-est, mais aussi en Bretagne en journée. Après une matinée un peu fraîche, les thermomètres retrouveront des couleurs de saison en journée.

