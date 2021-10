L'info météo du jour Un temps plus calme et sec mercredi excepté sur le nord et l'est

Après la perturbation de ce mardi, le temps va devenir plus calme et sec mercredi même si des zones resteront humides comme sur l'extrême nord du pays ou sur le flanc est.

Ce mardi, une nouvelle perturbation traversera la France d'ouest en est, avec des pluies localement soutenues comme sur le nord de la Seine le matin, mais plus généralement faibles à modérées par ailleurs.

Retour d'éclaircies et d'un ciel assez changeant à l'arrière avec quelques ondées locales non exclues ici ou là. Le temps sera relativement sec sur le sud-est méditerranéen, mais des averses sont prévues sur le sud de la Corse. Le vent d'ouest à sud assez fort à modéré surtout sur les côtes, très fort entre Corse et continent. Les températures seront proches des valeurs de saison.

Aujourd'hui triage des semences de #blé pur les #semis2022 !

Heureusement on peut se mettre à l'abri vu le beau temps !?? pic.twitter.com/wGLXNRIpcS — François PÉTORIN (@FPetorin) October 5, 2021

Mercredi, le champ de pression remontera sur l'ouest du pays, y engendrant un temps plus calme et sec, partagé entre nuages et belles éclaircies. En revanche, des zones humides concerneront encore l'extrême nord et le flanc est de la France, avec de nombreux nuages notamment de la frontière belge à la Lorraine, et quelques pluies ou averses se déclencheront jusqu'à Rhône-Alpes. Il fera beau sur le quart sud-est méditerranéen, avec cependant un mistral et une tramontane autour des 80 km/h. Les températures seront proches des valeurs de saison.

