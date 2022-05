L'info météo du jour Un temps plus calme mercredi

Mercredi, le temps s'annonce plutôt sec mais nuageux, excepté sur le sud-est où des orages pourront éclater.

Ce mardi, des pluies s'attarderont sur les Alpes, alors que des orages éclateront sur la Provence et la Côte d'Azur. Un temps très nuageux et quelques pluies concerneront les Pyrénées et leur piémont jusqu'au Languedoc-Roussillon, surtout le matin. On notera par ailleurs un ciel variable, alternant éclaircies et averses de la façade Atlantique jusqu'aux frontières du nord-est. Le temps s'annonce plus sec l'après-midi de l'Alsace au Berry jusqu'au nord de l'Auvergne. Ambiance un peu fraîche pour la saison.

Après 47 jours sans eau, la pluie ?? est enfin arrivée ?? 25mm sur 24h, tout en douceur ! Des quintaux sont déjà partis mais ça va sauver les meubles ??‍?? #FrAgTw #Sécheresse #Moisson2022 pic.twitter.com/CnIwSRTiFn — Quentin B ?????????? (@bigard_q) May 24, 2022

Mercredi, on retrouvera un peu d'instabilité au sud de la Garonne avec quelques averses, mais aussi sur le Pas-de-Calais. Des orages pourront éclater par ailleurs sur le sud des Alpes jusqu'à la Provence-Côte d'Azur ainsi qu'en Corse. Le temps s'annonce plus sec ailleurs mais souvent nuageux, voire gris sur les régions du nord-ouest. La Charente-Maritime ou encore la rade de Marseille profiteront de larges embellies. Le thermomètre sera globalement un peu juste pour la saison.

