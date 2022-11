L'info météo du jour Un temps plus frais

Le temps sera changeant ce vendredi avec une nouvelle perturbation qui traverse la France. Les températures seront en baisse et atteindront des valeurs de saison.

Ce vendredi, une nouvelle perturbation va traverser une bonne partie du pays, notamment depuis le sud-ouest, le Limousin, l'Auvergne puis la façade Est jusqu'aux Alpes, avec des cumuls une nouvelle fois conséquents et près de 10 à 20 mm attendus dans la journée. De l'orage pourra aussi retentir par endroits sous les averses.

Petit orage de fin d'après-midi

Tout ça en 10 mn pic.twitter.com/exxWZ1RcBN — Laurent Gasc (@LoranG76) November 3, 2022

Ailleurs, le ciel sera assez variable et changeant, entre passages nuageux, éclaircies et des averses par moments. Le vent s'orientera quant à lui au secteur nord à nord-ouest, et il soufflera fort sur le pourtour méditerranéen ou encore la côte Atlantique avec près de 80 à 100 km/h. Cela aura aussi pour effet de faire baisser les températures qui approcheront enfin les valeurs de saison : temps frais.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net