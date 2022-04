L'info météo du jour Un temps plus nuageux vendredi

Les nuages seront davantage présents pour la journée de vendredi sur les trois-quarts nord et ouest de la France.

Ce jeudi sera une belle journée ensoleillée sur les deux-tiers est du pays malgré quelques bancs de cirrus. Les cumulus seront tout de même plus présents sur le sud des Alpes et l'Auvergne où quelques ondées pourront se déclencher. La couverture nuageuse s'annonce plus importante sur les régions de l'ouest, notamment la Bretagne et au sud de la Garonne avec quelques gouttes sur le piémont pyrénéen. Douceur printanière en journée.

Finalement j’ai avancé d’une journée ma récolte d’herbe ?? le soleil ?? mais surtout le vent ?? on accélérait le processus de séchage de mon enrubannage de prairies naturel ?? extra , extra bon #teamcharolais #autonomie pic.twitter.com/5CBMpSj3xe — Thibaut ferme du chapelais (@ThibautGiraud1) April 27, 2022

Vendredi, les passages nuageux vont se multiplier sur les trois-quarts nord et ouest du pays, donnant localement quelques ondées du Bassin Parisien à la frontière belge et du Limousin au Cantal. Le soleil résistera bien sur le quart sud-est, se voilant un peu par le nord des Alpes. Une certaine douceur résistera malgré le vent de nord dominant.

