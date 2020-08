L'info météo du jour Un temps plus sec et stable pour le week-end

Orages et averses orageuses seront au programme de ce jeudi et vendredi. Pour le week-end, le temps sera plus sec et stable avec une chaleur modérée.

Ce jeudi, de nouvelles zones instables et orageuses onduleront surtout sur une large moitié ouest du pays, jusqu'aux Hauts-de-France et au sud du Massif-Central : orages parfois forts avec grêle et rafales de vent possibles. Les orages seront plus rares plus à l'est encore une fois, excepté des Alpes au Jura et aux Vosges. Il fera d'ailleurs encore très chaud sur la façade est et sud-est du pays, mais plus clément et respirable par ailleurs.

Ambiance brumeuse ce soir, après 40mm d'orages "relativements tranquilles"... La nature force le respect et pousse à beaucoup d'humilité... Déjà, les premiers brins d'herbe verte refont leur apparition... pic.twitter.com/0LRMW309o7 — Stéphane GUIOULLIER (@SGuioullier) August 12, 2020

Vendredi, la dépression tournicotera encore autour de la Bretagne, ramenant encore des bouffées pluvio-instables sur l'ouest et le centre du pays surtout, avec des pluies parfois mêlées d'orages sur le Val de Loire, la Normandie, le bassin parisien et la Bourgogne, notamment en matinée et jusqu'à l'Alsace. Dans l'après-midi, les averses orageuses resteront de mise sur l'est alors que le temps finira par s'apaiser par l'ouest. Les températures baisseront quasi partout, les fortes chaleurs se cantonnant à l'extrême sud-est.

Le temps s'améliorera pour le week-end avec le retour d'un temps plus sec et stable, dégradé nuageux samedi entre le nord de la Seine et le reste du pays. Il fera modérément chaud.

