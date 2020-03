L'info météo du jour Un temps plus sec se profile pour la semaine prochaine

Le temps sera plus sec et calme ce vendredi. C'est ce qui se profile également pour la semaine prochaine.

Ce vendredi, un temps plus sec et calme s'impose avec des conditions moins perturbées. Le ciel deviendra variable sur l'ensemble du pays, entre passages nuageux assez nombreux, notamment au nord de la Loire, et éclaircies, alors que le soleil sera plus généreux sur la moitié sud. Les températures seront toutefois en baisse retrouvant des valeurs de saison. Mistral et tramontane autour des 70 km/h, vent faible par ailleurs.

Samedi, le ciel s'annonce de nouveau plus mitigé sur la moitié nord, avec quelques pluies ou averses éparses notamment de la Vendée au Bassin parisien en passant par la Bretagne et la Normandie, plus rares en Lorraine. Le soleil fera de plus larges et durables apparitions plus au sud du pays, malgré des voiles plus épais l'après-midi de l'Aquitaine à la France-Comté et aux Alpes du Nord. Encore du vent assez fort dans le pourtour Méditerranéen, et un secteur sud sensible sur le quart Nord-Ouest également. Les températures seront sans grand changement.

De petites gelées blanches seront possibles samedi et dimanche matins de l'Est à Rhône-Alpes-Auvergne, voire jusqu'au Sud-Ouest. Le dimanche après-midi sera très clément dans l'ensemble, avec souvent plus de 15 degrés, voire jusqu'à 20 ou 22 en Aquitaine.

Un anticyclone sur l'Europe centrale la semaine prochaine va permettre l'installation d'un temps sec et souvent ensoleillé.

