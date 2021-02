L'info météo du jour Un temps plutôt calme et lumineux gagne l'Hexagone aujourd'hui

Aujourd'hui, le temps sera plutôt calme et lumineux sur la pays avec quelques passages nuageux éphémères du Massif Central à la frontière belge et quelques pluies du Languedoc aux Cévennes. Demain, mercredi 24 février c'est une véritable journée de printemps qui nous attends.

Ce mardi, un temps calme et lumineux à ensoleillé s'imposera sur quasiment toute la France malgré des passages nuageux temporairement plus nombreux du Massif Central à la frontière belge. Le vent marin apportera toujours des nuages et quelques pluies éparses du Languedoc aux Cévennes. Le Finistère conservera en revanche un ciel gris pratiquement toute la journée. La douceur restera très marquée.

Mercredi sera une magnifique journée de printemps avant l'heure avec beaucoup de soleil pour tout le monde et quelques petits nuages ici ou là, notamment le matin sur l'Hérault avec quelques brouillards. Le ciel sera plus nébuleux de l'ouest de la Bretagne au nord du Cotentin et quelques gouttes pourront tomber sur le Finistère. Pic de douceur.

