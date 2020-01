L'info météo du jour Un temps printanier avant l'arrivée d'un front froid mardi

Le temps de cette fin de semaine sera quasi-printanier sur la France et cela jusqu'à lundi. Mais dès mardi, les températures vont chuter et perdre de 5 à 15 degrés.

Ce vendredi, la grisaille s'imposera sur les trois-quarts du pays, donnant des petites pluies éparses ou de la bruine ici ou là, notamment vers les frontières du nord-est. Le soleil se montrera du sud de la Garonne aux Alpes entre deux passages nuageux, et surtout près de la Méditerranée où il prendra l'avantage. Petite exception : l'ouest de la Corse où des passages nuageux pourraient donner un peu de pluie. Le vent de sud-ouest soufflera sensiblement notamment au nord de la Loire. Il apportera une douceur remarquable en toutes régions.

Samedi, une perturbation s'étalera des Pyrénées aux frontières de l'est et du nord le matin avec son lot de grisaille et de pluie. Quelques éclaircies réapparaîtront à l'arrière avec encore quelques gouttes résiduelles. Un nouveau front pluvieux abordera la Bretagne en fin de journée. Le temps restera sec près de la Méditerranée sous des éclaircies parfois généreuses. Le vent soufflera souvent sensiblement, voire fort près de la mer du Nord. Le thermomètre affichera des valeurs exceptionnelles pour démarrer février.

Pic de douceur ????? il est attendu dimanche et lundi ! Au nord, la douceur ne sera pas forcément agréable car le temps sera humide et gris.?? Ce qui ne sera pas le cas au sud, avec du plein soleil et des températures dignes d'un mois d'avril.?? pic.twitter.com/wInIO6dKnB — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 30, 2020

Dimanche et lundi, une douceur exceptionnelle va se maintenir sur la France. Dès mardi, un front froid arrive et le thermomètre va perdre de 5 à 15°C du nord au sud.

