L'info météo du jour Un temps qui reste calme et sec ce vendredi

Le temps restera calme et sec sur la France ce vendredi en raison du maintien des conditions anticycloniques.

Ce vendredi, les conditions anticycloniques se maintiennent sur la France avec un temps calme et sec. Les grisailles et brouillards seront nombreux le matin sur toute la moitié nord du pays, du lyonnais à l'Alsace et sur l'Aquitaine. L'instabilité restera présente sur la Méditerranée avec beaucoup de nuages sur le littoral et des averses qui circuleront encore sur la Corse, le Var et les Pyrénées Orientales en général.

Les températures resteront de saison en général, voire douces sur la moitié Ouest, quelques gelées encore sur l'Est.

