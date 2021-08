L'info météo du jour Un temps sec et ensoleillé sur la majeure partie de la France

Le temps sera encore sec et ensoleillé aujourd'hui sur la majorité du pays, sauf entre la frontière belge et le Jura.

Ce jeudi, une goutte froide sur l'Allemagne amènera un flux plus cyclonique et un faible front sur le nord-est du pays. Des nuages bas accompagnés de bruine débarqueront en journée des frontières belges au Jura alors que le reste du pays gardera un temps sec et encore largement ensoleillé.

A l'instant, clap de fin de la #moisson2021 débutée le 23/07 pour les blés.

33 jours à voir la qualité du grain se dégrader sous l'assaut des pluies successives. ??



Merci à ceux qui ont envoyé des petits tweets d'encouragement pendant cette opération #SauvezDD le grain de blé ?? pic.twitter.com/Lw64kNEy1M — ChristopheB. (@agritof80) August 25, 2021

Le temps sera redevenu plus stable sur les Alpes du Sud. Les températures resteront estivales au sud et trop fraîches pour la saison au nord.

