L'info météo du jour Un temps sec mercredi avec des passages nuageux sur le nord du pays

Le temps restera sec sur la France ces deux prochains jours mais des passages nuageux se développeront surtout sur la partie nord de la France.

Ce mardi, le vent d'ouest faiblira, ce qui favorisera quelques formations de grisailles voire de brouillards par endroits en cours de matinée. Quelques averses persisteront localement sur les Alpes. L'après-midi s'annonce assez variable sur une large moitié nord, entre passages nuageux parfois denses et éclaircies, et avec même quelques averses sur l'extrême nord.

Le soleil s'imposera généralement sur la moitié sud du pays, même si des bancs nuageux persisteront localement en Aquitaine, sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. Risque d'ondée sur la Côte d'Azur et les Pyrénées. Reprise du mistral et de la tramontane avec près de 60 à 70 km/h. Encore une très forte chaleur sur le pourtour méditerranéen avec près de 35 degrés ou davantage, de saison par ailleurs, des températures très confortables par rapport à celles qu'on a connues ces derniers temps.

Mercredi, un temps sec prédominera sur l'hexagone, mais quelques passages nuageux se développeront toutefois sur une large moitié nord, en alternance avec de belles éclaircies. Le soleil s'imposera beaucoup plus largement sur la moitié sud, hormis encore un risque d'ondées sur les Alpes frontalières et jusqu'à la Côte d'Azur ou la Corse.

Les températures approcheront généralement les valeurs de saison avec près de 23 à 28 degrés sur la moitié nord, et de 26 à 30 degrés sur la moitié sud, et toujours des pointes proches des 35 degrés sur l'arrière-pays méditerranéen. Le mistral et la tramontane souffleront encore sensiblement bien qu'en légère atténuation.

