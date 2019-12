L'info météo du jour Un temps très agité à partir de vendredi

Dernière journée de temps calme pour ce jeudi avant l'arrivée de fortes pluies vendredi notamment sur les Cévennes et la région Paca.

Ce jeudi s'annonce humide des Hauts-de-France à la Bretagne jusqu'en Bretagne et Pays de la Loire sous un ciel très chargé, souvent pluvieux. Il pleuvra toujours de l'Hérault au sud-Auvergne, parfois assez fortement notamment la nuit prochaine et avec des cumuls importants depuis quelques jours. Les précipitations seront plus faibles et intermittentes de la rade de Marseille à la Cote d'Azur ou à la Corse, ou encore de l'Aquitaine au Centre. Le temps restera plus sec et encore lumineux sur la moitié est du pays, mais des brouillards se formeront souvent en plaine d'Alsace. Une grande douceur régnera en général, avec près de 15 degrés en moyenne cet après-midi et parfois 16 à 18 degrés localement, contre à peine 10 sur le Bas-Rhin sous le brouillard.

Ce jeudi marque le début des intempéries avec un vent de sud tempétueux attendu des Pyrénées au Massif central et de fortes pluies orageuses dès ce soir et la nuit prochaine sur les Cévennes puis PACA vendredi. Prudence à tous! ?https://t.co/c5Lv0FiUEA — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 19, 2019

La journée de vendredi s'annonce toujours délicate dans le sud-est avec des pluies localement orageuses intenses et abondantes. MeteoNews prévoit localement 100 à 150 mm sur les Cévennes, le Vivarais, les monts du Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Après plusieurs semaines de pluies largement excédentaires, les sols restent gorgés d'eau. Ces nouvelles précipitations feront craindre des nouvelles crues, inondations et coulées de boue sur ces secteurs.

