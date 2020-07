L'info météo du jour Un temps très ensoleillé mardi

Après un ciel encore mitigé ce lundi, la journée de mardi s'annonce plus ensoleillée. Le thermomètre remonte, surtout dans la moitié sud de la France.

Ce lundi, un front très atténué terminera de traverser une partie de la France le matin, apportant un ciel gris et deux gouttes ou un peu de bruine du Pays Basque à la Franche-Comté, cédant la place aux éclaircies l'après-midi. Vers le sud-est, le soleil résistera malgré des passages nuageux de l'Auvergne aux Alpes. Sur la moitié nord, le ciel restera mitigé et nuageux, plus lumineux sur les zones littorales. Il fera globalement frais avec de la chaleur toutefois du Lyonnais et de la Garonne à la Méditerranée.

Mardi, à la faveur d'une légère poussée anticyclonique par l'Espagne, le temps sera très ensoleillé sur l'ensemble du pays, avec un franc soleil des Pyrénées à l'Alsace et de la Vendée à la Provence. Seul l'extrême nord pourra voir des nuages plus envahissants en lien avec le courant perturbé qui s'établira des îles britanniques à la mer du nord et au Benelux. Chaleur estivale surtout sur la moitié sud. Ce dégradé nuageux sera encore plus marqué mercredi et jeudi avec nuages et pluies au nord de la Seine, grand beau temps partout ailleurs au sud.

