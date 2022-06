L'info météo du jour Un temps variable ce mardi

Le temps sera variable sur la France ce mardi avec des pluies éparses excepté sur le quart sud-est.

Ce mardi, une perturbation traversera le pays le matin avec des pluies essentiellement des Hauts-de-France au flanc Est du pays, mais aussi quelques averses éparses sous un ciel plus variable par ailleurs. Le temps restera sec et ensoleillé seulement sur le quart Sud-Est Méditerranéen.

À l'heure où bleuit la campagne... pic.twitter.com/T3dRRti8lj — Antoine Thibault (@AgriSkippy) June 7, 2022

Peu de changement en cours d'après-midi avec un ciel qui sera généralement variable, et des ondées qui resteront assez éparses dans l'ensemble, voire un peu plus soutenues et parfois orageuses de l'Ardennes à l'Alsace, à la Franche-Comté et aux Alpes. Les 30 degrés seront encore dépassés en Paca, douce chaleur de saison par ailleurs.

