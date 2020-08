L'info météo du jour Un week-end automnal

Averses orageuses, nuages et parfois éclaircies, le tout sous des températures fraîches : ce dernier week-end d'août aura un avant-goût d'automne sur toute la France.

Ce vendredi, les conditions météo vont radicalement changer au passage d'une perturbation et de l'orientation du flux au nord. Un temps pluvieux s'imposera sous le front des Pyrénées aux Alpes, voire orageux dans sa partie est. Des éclaircies résisteront près de la Méditerranée, mais le ciel s'ennuagera progressivement. Après la perturbation, un ciel de traîne prendra le relais au nord de la Loire, alternant nuages, éclaircies et averses parfois orageuses. Les températures chuteront, passant sous les normales de saison avec un déficit de 2 à 5 degrés selon les régions.

Si ça peut tombé comme ça toute la journée je suis preneur ??

Ça fera pas de maïs au pâture, maïs et betteraves ?????? pic.twitter.com/oM8B9VgmwB — Benoît (@BenoitGoasduff) August 28, 2020

Samedi, le front pluvieux aura tendance à onduler des Pyrénées-Orientales aux Alpes où grisaille et pluie s'attarderont, en particulier sur les Alpes. Averses et orages déborderont vers le littoral méditerranéen, sauf en Corse où le soleil résistera. Partout ailleurs, le ciel de traîne alternera nuages, éclaircies et averses à caractère orageux. La baisse des températures se poursuivra, il fera frais.

