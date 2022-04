L'info météo du jour Un week-end printanier

Les conditions météo seront anticycloniques ce week-end de Pâques. Soleil et douceur seront au programme.

Ce Vendredi saint, les conditions seront pleinement anticycloniques. Des nappes ou poches de nuages bas et brouillards pourront être présents au lever du jour des côtes de la Manche au Val de Loire, mais aussi dans le Sud-Ouest notamment en Aquitaine et dans certaines vallées des massifs de l'Est et de l'Auvergne.

Ailleurs, le soleil sera généreux, parfois un peu voilé. Dans l'après-midi, les éclaircies seront généreuses si l'on excepte quelques bancs de cumulus de beau temps sur pays. Les températures resteront douces avec souvent 20 à 22°C, voire des pointes à 25-28°C de l'Aquitaine au Midi Méditerranéen. Mistral modéré en basse vallée du Rhône.

Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui ni demain non plus, n'essayez même pas ce serait tellement pâle... pic.twitter.com/hSI8e8U4Oy — Antoine Thibault (@AgriSkippy) April 15, 2022

Samedi, une très belle journée printanière en perspective. Quelques bancs de grisailles possibles le matin comme des plaines du Sud-Ouest au sud de l'Auvergne, aux vallées alpines ou encore aux côtes de la Manche notamment. Ensuite le soleil brillera généreusement en général, hormis quelques voiles d'altitude ou cumulus décoratifs ici et là. Très légère baisse des températures sous l'effet d'une bise de nord-est très sensible, mais encore très doux notamment de l'Ouest au Sud du pays avec près de 20 à 24 degrés, voire des pointes à 26-28 de la Provence au Languedoc. Encore un mistral et une tramontane modérés.

