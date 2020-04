L'info météo du jour Une ambiance orageuse jusqu'à la fin de semaine

Amélie Bachelet Terre-net Média

Sans atteindre des records, les températures vont largement grimper entre ce jeudi et samedi, affichant jusqu'à 25 à 27 degrés notamment sur la moitié est de la France, s'accompagnant d'air de plus en plus humide et instable.

Ce jeudi, le temps s'annonce plutôt bien ensoleillé dans l'ensemble malgré quelques cumulus et cirrus circulant ici ou là. Une petite ondée pourra se déclencher localement l'après-midi sur la Normandie. Les températures seront déjà en hausse à l'aube et supérieures aux chiffres de saison. Il fera très doux voire chaud l'après-midi, surtout du sud-ouest au nord-est. Quand il pleut longtemps ils se plaignent...

Quand il fait beau longtemps ils se plaignent...



Ah ces paysans, ils sont jamais contents du temps !



Ben vous allez vite savoir pourquoi ;)#ConfinementJour31 pic.twitter.com/uVxuqbxfde — Antoine Thibault (@AgriSkippy) April 16, 2020 Vendredi, la masse d'air commencera à se déstabiliser. Le soleil résistera encore pas mal une bonne partie de la journée. Quelques exceptions : le sud de la Garonne sous un ciel chargé dès le matin et un peu de pluie sur les Pyrénées-Orientales ; la Bretagne, la Normandie et le nord des Pays de la Loire où une instabilité orageuse régnera toute la journée. Le soleil l'emportera sur quelques nuages ailleurs, avant le développement de quelques orages du Limousin au Centre et au nord de la Seine dans l'après-midi. Le Bassin Parisien sera exposé en soirée. Il fera assez chaud et lourd. Entre vendredi soir et samedi, les orages éclateront souvent entre l'Aquitaine et les Hauts-de-France, pouvant donner une dizaine de mm de pluie, se décalant ensuite vers le nord-est la nuit suivante. L'ambiance orageuse se cantonnera ensuite plutôt aux régions de la moitié sud et la façade atlantique jusqu'en Bretagne entre dimanche et le milieu de semaine prochaine. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

