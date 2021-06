L'info météo du jour Une belle journée d'été

Pauline Debris Terre-net Média

Le ciel bleu et le soleil seront accompagnés de quelques petits cumulus et cirrus. Ces nuages prendront davantage d'ampleur des frontières de l'est à l'Auvergne cet après midi où un orage menacera localement.

C'est une belle journée d'été qui s'annonce ce mercredi 9 juin sur l'ensemble du territoire avec beaucoup de soleil parmi quelques petits cumulus et cirrus ornementaux. Les nuages prendront davantage d'ampleur des frontières de l'est à l'Auvergne où un orage menacera localement dans l'après-midi, surtout sur les massifs. Chaleur modérée bien installée. Bonjour les #twittos, ce matin juste le temps de faire la photo et retour à la ferme ...

Bon, on, il commence à être fatigué. pic.twitter.com/noPbvJViBj — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) June 9, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

