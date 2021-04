L'info météo du jour Une belle journée dans l'ensemble

Pauline Debris Terre-net Média

Il fera froid et sec ce matin avec de belles éclaircies, notamment le matin. Les nuages arriveront au cours de la journée et quelques averses pourraient être de mise du Massif Central au Grand-Est et quelques légères ondées le long de la Loire. Les températures seront semblables aux normales de saison.

Ce mardi, une bulle d'air plus froid sur le centre du pays et un marais barométrique de surface maintiendront des conditions favorables à l'évolution diurne. Sur la moitié nord, le temps sera sec avec de belles éclaircies le matin puis les nuages bourgeonneront et se multiplieront à nouveau en journée, pouvant ensuite lâcher quelques averses, surtout du Massif Central au Grand-Est. Rares ondées beaucoup plus éparses et faibles le long de la Loire et temps restant plutôt sec autour de la Méditerranée. Températures autour des normales de saison. C'est parti pour les sillons 2021!

??????????????????????#corn #maisculturedurable #fragtw#agriculture #COVID19 #agridemain pic.twitter.com/eHKOHjwKwP — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) April 20, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

