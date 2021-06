L'info météo du jour Une belle journée mais des risques d'orages sur les Pyrénées et les Alpes

La journée sera belle sur l'Hexagone, attention toutefois aux risques d'orages sur les Pyrénées et les Alpes. Demain sera la journée la plus chaude de la semaine et des foyers orageux pourront se formeront en soirée.

Ce mardi, le temps restera très ensoleillé et sec partout. Un léger voile de cirrus survolera la moitié nord. À noter par ailleurs des cumulus se formant en journée sur les Pyrénées et les Alpes frontalières où un orage isolé ne sera pas exclu localement en fin d'après-midi et soirée. De plus en plus chaud.

Mercredi, soleil et forte chaleur résisteront sur la plupart des régions parmi quelques petits cumulus. Ils prendront davantage d'ampleur sur les régions de l'Ouest dans l'après-midi et la soirée où des foyers orageux se formeront, pouvant s'accompagner localement de phénomènes violents. L'ambiance s'annonce très lourde et moite.

