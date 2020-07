L'info météo du jour Une chaleur modérée jusqu'à lundi

Les températures baisseront samedi malgré le retour de pas mal de soleil. Les conditions s'annoncent agréables ensuite jusqu'à lundi sous une chaleur modérée sur la France.

Ce vendredi, un front atténué apportera un ciel très chargé et quelques gouttes de la façade Atlantique à la frontière belge. Quelques éclaircies reviendront en journée par les côtes de la Manche. Des frontières de l'est à la Méditerranée jusqu'au Midi-Toulousain, le soleil brillera une bonne partie de la journée. Nuages et orages finiront toutefois par se développer de l'Auvergne au Jura, aux Alpes jusqu'aux hauteurs provençales. Il fera très chaud sous le soleil avant les orages, plutôt frais à l'ouest et au nord.

Samedi, quelques pluies s'attarderont le matin en Auvergne et du Jura aux Alpes, s'évacuant progressivement vers l'est. Il faudra compter sur quelques bancs de grisaille d'autre part sur le Midi-Pyrénées et au nord de la Seine. Partout ailleurs, le soleil brillera très largement parmi quelques cumulus. Il fera globalement plus frais, notamment à l'aube.

